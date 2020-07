Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Sky Sport‘ parlando del suo futuro con la maglia azzurra.

Zielinski: “Rinnovo? Spero arrivi a breve l’annuncio“

Il centrocampista polacco, Piotr Zielinski, si sta confermando a grandi livelli in questa stagione, anche sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso. Il numero 20 azzurro ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ ed ha dichiarato: “Differenze tra Gattuso, Sarri ed Ancelotti? Entrambi sono grandissimi allenatori. Gattuso ha un carisma forte, come quando era calciatore, nello spogliatoio si è subito fatto rispettare. Rinnovo? Ne stiamo parlando da molto tempo e non vedo l’ora che l’annuncio possa arrivare a breve.

Devo dire che di queste cose se ne sta occupando il mio procuratore, ma quello che posso confermare è che a Napoli sto veramente bene e la mia idea è quella di continuare qui la mia carriera da giocatore“.

Ancora Zielinski: “Scudetto il prossimo anno? Certo che sì“

L’ex Empoli si è soffermato anche sulla prossima stagione e sulla parola ‘scudetto‘: “Scudetto il prossimo anno? Perché no? Possiamo lottare per la vittoria del campionato. Dobbiamo pensare così perché la nostra rosa è molto forte. Ovviamente il tutto dipenderà dal mercato, dobbiamo vedere chi resterà e chi andrà via. Se qualcuno dovesse essere ceduto sono sicuro che la dirigenza prenderà un calciatore con tanta qualità“.