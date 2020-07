Calciomercato Milan, Leao può partire? L’idea dell’agente Mendes

Il mercato del Milan continua ad andare avanti con grande intensità, e le ultime settimane sono state molto intense sia per quanto riguarda i colpi in entrata, che quelli in uscita. La rivoluzione prevista per la prossima stagione avrà presto inizio, e chissà che non possano esserci anche delle cessioni importanti.

Ultime Milan: Mendes vuole portare Leao al Wolverhampton

Un campionato piuttosto altalenante quello del Milan, che solo ultimamente sembrerebbe aver preso una piega molto positiva. I rossoneri stanno bene, giocano in maniera sicura, e sentono l’apporto da parte di tutti. Uno di quelli che ha stupito è stato sicuramente Rafael Leao, attaccante portoghese arrivato scorso anno dal Lille. Il giovane ha avuto sin da subito un impatto devastante sulla Serie A, e adesso il Diavolo vorrebbe blindarlo ad ogni costo. Intanto dall’Inghilterra arrivano delle indiscrezioni importanti: pare infatti che il famoso agente Mendes vorrebbe portare Leao al Wolverhampton. Un’idea piuttosto clamorosa.

Leao ai Wolves? La risposta rossonera

Il Milan è convinto di apportare diverse modifiche alla squadra in vista del prossimo anno. Non solo acquisti, ma anche qualche permanenza importante. Leao è uno di quelli che si è guadagnato la riconferma, e la risposta del Milan all’ipotesi Mendes è stata un no secco. Il giocatore deve restare a Milano, continuare a crescere, e soprattutto impressionare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, futuro deciso: il centravanti resta in rossonero