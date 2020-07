Calciomercato Milan: Kessie ora è inamovibile?

Milan, il futuro di Kessie ora è tutto da scrivere

Ultime Milan, per Kessie futuro incerto. In una sola notte Franck Kessie ha ricevuto i complimenti da parte di tutti.

Dopo esser stato da sempre sul mercato ora il Milan si interroga di nuovo sul suo futuro.

Anche Pioli ha sottolineato la sua crescita, oggi Kessie è un elemento chiave per personalità e positività. Sembrano dunque superate certi atteggiamenti meno professionali: Franck era stato aggressivo con Biglia lo scorso anno e con Bakayoko aveva mostrato alla curva rossonera la maglia di Acerbi dopo una vittoria sulla Lazio. A mancare era stata anche la puntualità in allenamento.

Ultime Milan, Kessie, ora che si fa?

Nonostante questo Kessie è titolare della mediana rossonera dall’estate 2017, quella del suo arrivo dall’Atalanta per 28 milioni. Il calciatore ha solo 23 anni e ha già 127 presenze nel Milan, 121 da titolare. Ha segnato 14 gol, la metà su rigore.

Sarà per questo (oltre che per la stima tecnica) che anche Ibra lo considera a tal punto da averlo celebrato in una storia su Instagram. Insomma se anche un suo ex tecnico come Gattuso lo rivorrebbe al Napoli allora un motivo ci sarà e ora toccherà a Rangnick decidere cosa fare di lui.