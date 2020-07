Calciomercato Milan, concorrenza per Jovic: serbo più lontano

Il calciomercato del Milan continua ad andare avanti, e lo fa con grande intensità in queste ultime settimane. La squadra rossonera vorrebbe chiudere per un attaccante, e il nome più caldo continua ad essere quello di Luka Jovic. Il serbo è il primo della lista.

Mercato Milan: anche il Leicester piomba su Jovic, contatti con l’agente

Jovic è più di un’idea per il Milan, intenzionato a suonare la carica e chiudere l’operazione il più in fretta possibile. Trattativa comunque non facile, specie se si guarda alla situazione del calciatore: attualmente legato al Real Madrid, e intenzionato a cambiare aria. Inoltre nelle ultime ore pare sia arrivata un’altra novità, stavolta relativa alla concorrenza. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, anche il Leicester sta pensando a Jovic, e sembra inoltre che ci siano stati già dei primi contatti tra la squadra inglese e l’agente del giocatore.

Jovic: tra futuro e rottura

Il futuro di Jovic è ancora molto incerto, ma quello che è sicuro è che con ogni probabilità l’ex Eintracht non resterà al Real Madrid. La sua esperienza in Blancos non è stata per nulla positiva, e pare che da poco sia arrivata quella che potrebbe essere una rottura definitiva. Milan e Leicester si sfideranno per prenderlo, la sensazione è che da qui a breve potrebbero arrivare altre novità importanti.

