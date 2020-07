Calciomercato Lazio: Luis Alberto, niente rinnovo

Lazio, Luis Alberto può partire. Il centrocampista spagnolo sembra avere il “mal di pancia” a Roma.

Calciomercato Lazio: Luis Alberto può andar via?

Il centrocampista spagnolo in questo finale di stagione sta provando a tirare fuori orgoglio e assist, anche se poco supportato dal resto della squadra. Come tutti gli stranieri della Lazio è rimasto a Roma, ha festeggiato da lontano il compleanno del figlio in questa fase.

Il problema per la società è che il calciatore avrebbe mal digerito in questa fare il taglio dello stipendio imposto da Lotito.

Per questa ragione, come riportato da Cittaceleste.it, lo spagnolo potrebbe andar via.

Il centrocampista spagnolo sembrava vicinissimo al rinnovo di contratto ma alla fine la cosiddetta fumata bianca non è mai arrivata.

Gli incontri con il suo entourage sono stati molti e amichevoli. Tra Tare e gli agenti si è parlato anche di altri assistiti.

Tuttavia fino ad ora non è arrivata la firma. Contro il Lecce Luis Alberto ha messo insieme la 100esima presenza con la maglia della Lazio. Ora però il futuro non è così chiaro.

Lazio: chi su Luis Alberto?

In effetti il fantasista oramai piace a diverse big europee. Il calciatore, infatti, nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione di diversi club soprattutto in Spagna. Così come Milinkovic potrebbe non giocare la Champions.