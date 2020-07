Calciomercato Juventus: Zidane e Ronaldo insieme, ecco dove

Juventus, Ronaldo potrebbe andar via? Come riportato dalla Spagna, l’idea non sarebbe per nulla campata in aria.

Calciomercato Juventus: Zidane e Ronaldo al Marsiglia?

Dopo le difficoltà manifestate in Coppa Italia, Cristiano Ronaldo si è subito ripreso in campionato, dova ha ritrovato la continuità necessaria in zona rete.

L’attaccante è sotto contratto con la Juventus fino al 2022, l’asso portoghese resta uno dei nomi più chiacchierati anche per il mercato estivo.

Nei mesi scorsi si è spesso parlato di un possibile ritorno al Manchester United, o di un passaggio in MLS, Psg o Real Madrid.

Tuttavia le ultime indiscrezioni potrebbero portare ad alcune sorprese.

Juventus, c’è il Marsiglia nel destino?

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, CR7 sarebbe il sogno di mercato della nuova e ambiziosa proprietà del Marsiglia. Ma non solo Ronaldo, il club francese sarebbe pronto anche a riportare a Marsiglia l’ex centrocampista Zidane per riformare una delle coppie più vincenti in Europa degli ultimi anni. Un sogno legittimo che, tuttavia, difficilmente potrà essere realizzato subito a settembre. Magari tra un anno le cose potrebbero cambiare ma per ora Zidane è sotto contratto con il Real Madrid e Ronaldo della Juventus. I due sono legati ai rispettivi club e sarebbe molto complicato pensare che il Marsiglia possa subito strapparli ai rispettivi club.