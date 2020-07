Chelsea completamente scatenato. Dopo il blocco di mercato di una stagione, i Blues di Abramovich vuole tornare protagonista nel mercato d’Europa. Dopo Ziyech e Timo Werner, ora nel mirino è finito Kai Havertz del Bayer Leverkusen. Il Chelsea è pronto all’affondo decisivo per anticipare la concorrenza per uno dei più grandi talenti del calcio attuale.

Juventus: Havertz vuole solo il Chelsea, accordo molto vicino

Kai Havertz, trequartista tedesco classe 1999 è pronto a lasciare la Bundesliga. Il giocatore è in scadenza 2022 con il Bayer Leverkusen. Il club tedesco vuole monetizzare il più possibile e quindi lascerà partire il calciatore nella prossima sessione di mercato. Numeri anche quest’anno di alto livello per il giovane talento, 17 gol e 9 assist stagionali. Su di lui c’è la Juventus e altri grandi club, ma il Chelsea è pronto ad anticipare tutti, avendo già raggiunto l’accordo con il calciatore che spinge per approdare in Premier League.

Juventus, sfuma Havertz: maxi offerta del Chelsea

A rivelare dell’accordo tra il Chelsea e il calciatore è il noto quotidiano spagnolo Marca. Kai Havertz ha scelto il suo futuro e vuole soltanto approdare in Premier League e vestire la maglia dei Blues che si preparano ad un grande progetto con mister Frank Lampard. Manca l’accordo tra i club, con il Chelsea che ha offerto 70 milioni di euro, contro i 90 milioni richiesti dal Bayer Leverkusen. Al giocatore pronto un contratto di 5 stagioni a 8 milioni di euro.