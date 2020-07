Calciomercato Juventus, colpo Griezmann: bomba dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Griezmann finisce nel mirino: l’indiscrezione dalla Spagna

E’ la bomba che lanciano i colleghi di Don Balon: Antoine Griezmann accenderebbe il calciomercato della Juventus e dell’intero panorama della Serie A. Le petit diable sarebbe in rottura con il Barcellona e sono gli stessi media spagnoli a rivelare lo scenario che porterebbe il campione del Mondo in Italia. Non è scoppiata la scintilla in blaugrana, club al quale potrebbe dire addio sin dalla prossima stagione. E’ per questo che, dopo un solo anno, sarà addio. Il francese è molto seguito dal panorama della Serie A, con Inter e Napoli che avrebbero fatto qualche sondaggio per il giocatore, ma a sorpresa potrebbe spuntarla la Juventus.

Juventus, tridente con Griezmann, CR7 e Dybala: Andrea Agnelli pensa al clamoroso colpo di mercato

Stando a quel che rivelano i colleghi spagnoli, l’idea Griezmann che porta alla Juventus, non sarebbe poi così impossibile. Il club bianconero vorrebbe sondare delle base importanti in vista del domani. Due anni fa, precisamente proprio il 10 luglio del 2018, arrivava l’annuncio sull’acquisto di Cristiano Ronaldo e il portoghese purtroppo, per tutti gli amanti del calcio, non durerà in eterno. E’ per questo che Andrea Agnelli vuole cautelarsi, pronto a piazzare un colpo importante per l’attacco dell’oggi e del domani. Un attacco da sogno per Sarri, con CR7, Griezmann e Dybala a loro supporto.

