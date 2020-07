Calciomercato Inter: esonero per Conte? Da Milano arriva una voce

Inter, ribaltone in vista? Arriva da Milano la voce del possibile esonero per Antonio Conte dopo una sola stagione a Milano.

Inter, Conte potrebbe andar via

L’Inter continua a deludere dopo la ripresa del campionato. Solo due vittorie in cinque partite per la squadra allenata dal tecnico salentino.

A pesare, inoltre, anche l’eliminazione in Coppa Italia nella semifinale con il Napoli che avrebbe potuto regalare a Suning un trofeo. Dopo il tonfo casalingo contro il Bologna, l’undici di Antonio Conte ha mancato i tre punti anche ieri sera con il Verona.

Questa volta dopo la gara Conte non ha attaccato nessuna ma è ovvio che, dopo i pensanti investimenti estivi e quelli chiesti dall’ex Juve, ora la società è spazientita.

Inter, rottura con Conte?

Per questo motivo si starebbero addensando le nubi sulla testa dell’ex Ct. Da Milano arriva una voce, le parti non sarebbero più in totale sintonia. Addirittura, il matrimonio tra l’Inter e Conte potrebbe già terminare questa estate.

La notizia è stata rivelata da Luca Momblano, giornalista di ‘Top Calcio 24’. Suning infatti avrebbe presto la decisione di sostituire Conte.

Inter: niente contratto da 11 milioni

Il numero uno del club vorrebbe cancellare l’accordo id tre anni a 11 milioni di euro a stagione. Per Zhang l’aspetto economico non sarebbe insuperabile e la decisione sull’esonero sarebbe arrivata prima della partita con il Verona. Alla base ci sarebbero diversi motivi non solo legati al campo.