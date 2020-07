Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per sostituire Lautaro

Calciomercato Inter, il partner di Lukaku sarà un ex nerazzurro: la nuova suggestione di mercato

Il calciomercato dell’Inter si infiamma intorno al nome di Lautaro Martinez. Il club nerazzurro sta vivendo un periodo molto complesso, legato alle prestazioni che non producono risultati positivi, con tutti finiti sul banco degli imputati. Al centro delle questioni c’è sicuramente la posizione del toro argentino, reduce da brutte prestazioni, dovute forse a qualche pensiero di troppo legato proprio alla prossima sessione di mercato. Nel suo futuro potrebbe esserci il Barcellona, con il club blaugrana che non ha mai nascosto l’interesse.

Inter, riecco l’ex: Philippe Coutinho potrebbe finire nell’operazione Lautaro Martinez

Stando a quel che rivelano i colleghi di ESPN, il Barcellona sarebbe intenzionato a piazzare una nuova mossa legata agli affari con l’Inter. Le contropartite messe sul piatto per far abbassare le pretese economiche di Suning, non hanno convinto né Marotta, né Conte. E’ per questo che una soluzione diversa, ma magari più gradita, potrebbe portare all’ex Philippe Coutinho. Tutto potrebbe dipendere da lui, perché di ritorno dal Bayern Monaco, potrebbe essere usato come pedina di scambio, per arrivare appunto a Lautaro Martinez. Ci sarà da capire come andranno a svilupparsi le cose, perché al momento niente è concreto, ma la suggestione comincia a prendere forma.

