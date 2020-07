Calciomercato Atalanta: asta per Florenzi con un’altra italiana

Atalanta, nel futuro c’è Florenzi

Atalanta, può arrivare Florenzi in estate. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Dea oramai da tempo ha messo nel mirino Alessandro Florenzi (29), laterale destro di proprietà della Roma oggi in prestito al Valencia.

Il calciatore vorrebbe tornare in Italia per giocarsi un posto nelle convocazioni di Mancini per il prossimo Europeo. Al termine della stagione, per questo, l’ex giallorosso tornerà nella capitale. Alla corte di Fonseca, tuttavia, Florenzi sa che non avrà mai spazio e quindi se le cose non cambieranno potrebbe scegliere una nuova avventura in Italia. Con Gasperini, in Champions League, Florenzi potrebbe fare la differenza in quella posizione di campo più consona alle sue caratteristiche. Il calciatore si sente un laterale di difesa a 5 e da terzino non ha mai reso al massimo. Per questo motivo la soluzione ideale potrebbe essere il passaggio alla Dea che giocherà anche in Champions League, vetrina importante anche in chiave azzurra.

C’è anche la Fiorentina

Tuttavia difficilmente per lui ci sarà spazio in giallorosso. La Fiorentina, seppure da lontano, segue con attenzione gli sviluppi del calciatore.

Tuttavia a Firenze in quel ruolo c’è Pol Lirola (22), ma se dovesse presentarsi l’opportunità di arrivare al romanista, Pradè potrebbe fare uno sforzo importante.