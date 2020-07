Brescia, aggiornamenti choc del club su Mario Balotelli

Un periodo completamente da dimenticare quello di Mario Balotelli. L’attaccante italiano è tornato in Serie A dopo molti anni e ha deciso di firmare per la sua città dove sin da piccolo è cresciuto. Inizio buono, poi tanti alti e bassi, forse più bassi che alti per Super Mario, fino ad arrivare alla rottura totale con il Brescia e il presidente Cellino. Il calciatore è stato fatto fuori rosa e attende solo di svincolarsi dal club.

Brescia, le ultime su Mario Balotelli

Guerra tra club e calciatore per quanto accaduto nelle ultime settimane sulla questione tampone da Coronavirus e allenamenti saltati. Le parti dopo scontri molto accesi hanno deciso per la rescissione di contratto al termine della stagione. Oggi però, come riportato dal Corriere della Sera, il Brescia ha rivelato e confermato attraverso il proprio sito ufficiale le ultime sulla scheda di Mario Balotelli. Il calciatore è arrivato a pesare 100 kg e adesso è polemica. La forma del calciatore non è al meglio visto che da tempo manca sul campo di gioco.

Brescia, Balotelli rescinde: poche offerte al momento

Tante occasioni sprecate dal calciatore nel corso degli anni, per questo ad oggi le offerte sono sempre meno. Un club interessato è il Boca Juniors, ma nulla al momento porta a pensare ad una chiusura. Altre squadre interessate sono quelle turche, con Raiola a lavoro per accontentare il calciatore.