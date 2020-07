Atalanta-PSG, Percassi: “Mio figlio ci sperava, partita memorabile”

Oggi si sono svolti i sorteggi Champions League, per il tabellone dai quarti di finale in poi. Le Final Eight si giocheranno a gare secche dai quarti, e sono state sorteggiate le italiane con le loro avversarie. L’Atalanta ha pescato il Paris Saint Germain. A parlare dopo il duro sorteggio è stato il presidente Antonio Percassi ai microfoni di Sky Sport.

Champions League, Atalanta-PSG: Percassi orgoglioso

Sarà dunque Atalanta-PSG. Ennesima stagione incredibile della squadra di Gasperini, che dopo aver passato il girone a sorpresa dopo 0 punti nelle prime tre giornate, si è ritrovata agli ottavi di finale e con un netto 8-4 complessivo a schiacciato il Valencia. Il presidente del club bergamasco si è mostrato ancora una volta orgoglioso nei confronti dei propri ragazzi e in particolare del suo allenatore che pare abbia costruito una macchina vincente.

LEGGI ANCHE >>> Sorteggi Champions League

Atalanta-PSG, le parole di Percassi

Queste le parole del presidente dell’Atalanta dopo il sorteggio di Champions: “Possiamo solo essere onorati di far parte delle prime 8 squadre d’Europa. Questo è un vero sogno per la città di Bergamo, un evento storico che ricorderemo. Speriamo di fare una grande figura e giocare una bella partita. Daremo tutto come sempre e con grande umiltà. Per noi sarà come andare a scuola, dove cercheremo di imparare e crescere sempre di più. Mio figlio parlando con Gasperini ci sperava nel PSG. Il mister crede nei ragazzi”.