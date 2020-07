Verona-Inter, probabili formazioni: out Lautaro

Appuntamento allo stadio Bentegodi questa sera alle 21:45: Di fronte gli uomini di Juric contro quelli di Antonio Conte. Diamo un’occhiata alle scelte dei due allenatori.

Le scelte di Juric e Conte

Piccola emergenza a centrocampo per i nerazzurri: gli infortuni di sensi e barella costringono il tecnico della Beneamata a puntare sul duo Brozovic–Gagliardini. Il centrocampo sarà praticamente obbligato. In difesa Godín avrà un’altra occasione, viste anche le squalifiche di Bastoni e D’Ambrosio. Anche Moses è out per decisione arbitrale: sulle fasce agiranno Candreva e Ashley Young. Un po’ per ragioni di stanchezza, un po’ per un effettivo calo delle prestazioni, Lautaro Martinez si accomoderà inizialmente in panchina. Ad affiancare Lukaku in attacco ci sarà Alexis Sanchez. L’unico dubbio è costituito dal ballottaggio Eriksen-Borja Valero.

Sul versante scaligero, notiamo come il tecnico dei veronesi non abbia problemi di squalifiche. Resta ancora fuori Borini per acciacchi di natura fisica: per lui un risentimento di natura muscolare. In questo modo Pessina ritrova spazio dal primo minuto. Per il resto formazione titolare, con un Amrabat sempre presente.

Così in campo:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte.