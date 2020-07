L’allenatore dei granata, Moreno Longo, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky‘ dopo la vittoria per 3-1 contro il Brescia di Diego Lopez.

Le parole di Longo dopo Torino-Brescia

Terminata la partita tra Torino e Brescia che ha visto vincere i suoi uomini contro le ‘rondinelle‘ , il tecnico Moreno Longo ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Sapevamo l’importanza di questa partita, sono quelle partite ‘trappola’ contro squadre che non hanno niente da perdere. Abbiamo mantenuto la freddezza e abbiamo reagito dopo il gol dello svantaggio. Abbiamo reagito con tranquillità e professionalità. Non ho avuto paure di perdere perché i ragazzi hanno avuto un ottimo approccio alla partita, Joronen ha fatto parate importanti, poi è venuto fuori il Torino. Verdi? Sono contento della sua prestazione, ha faticato e ora sta facendo vedere il suo potenziale, questo deve essere l’inizio per lui. E’ un ragazzo che ha grandi qualità. Siamo consapevoli di aver fatto un grande passo in avanti, sappiamo che la strada è molto lunga. Queste sette partite che arrivano sono importanti e le dobbiamo vincere assolutamente. Adesso pensiamo all’Inter, affronteremo una squadra di cartello. Fare punti con una big ci manca e quindi prepareremo al meglio questa sfida per poter fare punti a San Siro”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, gli highlights video della 31ª giornata