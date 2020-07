Il Giudice Sportivo ha diramato la lista degli squalificati e dei diffidati in Serie A del trentunesimo turno del campionato.

Ranieri e Mihajlovic squalificati per un turno

Claudio Ranieri, durante Atalanta-Sampdoria, è stato espulso da Antonio Giua per doppia ammonizione (reiterate proteste) e ha assistito il resto della partita dalla tribuna dello stadio ‘Gewiss Stadium‘. Contro l’Udinese, in panchina, ci sarà il suo secondo Daniele Pierini.

Sinisa Mihajlovic, durante il derby romagnolo, Bologna-Sassuolo è stato allontanato dal giovane Francesco Fourneau: sempre per proteste e per aver urlato al quarto uomo la seguente frase: “Sei una m***a“. Non potrà guidare la sua squadra contro il Parma domenica sera. Il Giudice Sportivo li ha fermati per un turno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi giovedì 9 luglio

Il resto degli squalificati e i diffidati in Serie A

Aspettando che la 31^ giornata si concluda con gli ultimi due posticipi di oggi (Spal-Udinese e Hellas Verona-Inter), sono stati fermati cinque calciatori (sempre per un turno) dal GS, dopo le gare di mercoledì 8 luglio. Per la Roma sono stati squalificati Bryan Cristante e Henrikh Mkhitaryan (salteranno la sfida contro il Brescia di sabato). Il Bologna perderà per il prossimo turno, oltre al suo tecnico, il centrocampista Stefano Denswil. La Fiorentina farà a meno di Alfred Duncan e il Torino del suo attaccante Simone Zaza. Entrano in diffida: Kurtic (Parma), Djimsiti e Castagne (Atalanta), Diawara (Roma), Bourabia (Sassuolo), Dijks e Medel (Bologna) e Lykogiannis (Cagliari).