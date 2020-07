SPAL-Udinese: 0-3, risultato, sintesi, gol e highlights

Finisce con il successo dell’Udiense la gara di oggi tra i friulani e la SPAL.

SPAL-Udiense, la sintesi della gara

La formazione allenata da Di Biagio parte a mille a caccia degli ultimi punti disponibili per credere ancora nella salvezza. Tuttavia i bianconeri sono in forma e trovano il vantaggio con l’argentino De Paul. Il centrocampista colpisce a volo dal limite e trova il vantaggio con una grande rete. La SPAL non ci sta e prova reagire, gli uomini biancoazzurri sfiorano per due volte la rete con Murgia ma è ancora De Paul ed essere decisivo. L’argentino parte in contropiede e tira dal limite, la sua conclusione è deviata da uno dei difensori della SPAL e arriva sul destro di Okaka che ha un ottimo riflesso e mette dentro il raddoppio.

Nel secondo tempo la SPAL prova a fare la partita ma Musso non è chiamato in causa in maniera decisiva. Nonostante la girandola di cambi, la gara resta segnata e l’Udinese tiene bene il campo memore anche del pareggio contro il Genoa arrivato partendo dallo stesso risultato. Nel finale la SPAL cala anche e rischia di subire l’imbarcata perchè Lasagna in contropiede aggira il portiere e segna un’altra rete.