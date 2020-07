SPAL, Di Biagio: “Mi sento responsabile per i risultati”

SPAL, Di Biagio dopo l’Udinese

Walter Di Biagio, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Udinese di oggi.

Le parole di Di Biagio

Serata?

“Quando succedono queste cose, un po’ tutto. Loro sono stati più incisivi mentre noi in campo sembravamo passivi. Hanno avuto qualcosa in più nel complesso”.

Serie B?

“Vorrei restre anora, indipendentemente dalla categoria e l’avevo già detto al presidente. Qui si lavora molto bene e penso che ci siano tutte le basi per fare bene. Ma stasera è l’ultimo dei miei problemi perché mi sento responsabile di tutto, soprattutto per i risultati che sono mancati”.

Strefezza?

“Dovevo centellinare le energie e le forze, guardando anche la situazione di tutti ho notato che c’erano calciatori stanchi ma anche infortuni e chi aveva già giocato”.

Condizione?

“Abbiamo dimostrato molto in diverse partite. Quando non raccogli i punti, le analisi sono difficili. Dovevamo far vedere qualcosa in più, oggi c’era tanta stanchezza ma anche errori e distanze sbagliate. La volontà non era quella di subire e non fare gol. Il risultato è impietoso, pensavamo di giocare come contro il Milan.

Salvezza?

“Normale che sia difficilissimo. Da domattina ripartirò pensando al miracolo. Finché la matematica non ci condannerà dovremo avere l’orgoglio di fare bene soprattutto per le persone che continuano a seguirci”.