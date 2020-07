Una partita con due facce completamente diverse. Nel primo tempo non c’è storia, è l’Hellas Verona a condurre il match e passare in vantaggio subito dopo 2 minuti con Lazovic. Primo tempo dominato dalla squadra di Juric che sfiora il secondo gol in più occasioni. Poi nel secondo tempo la ribalta l’Inter che si fa raggiungere nuovamente nel finale.

Sintesi Hellas Verona-Inter 2-2: highlights e gol – VIDEO

Grande partita della squadra di Juric che nel primo tempo trova subito il gol, poi il palo di be poi Di Marco per poco da dentro l’area sfiora il palo. Dopo il primo tempo 1-0 però nella ripresa fa 1-2 l’Inter di Conte grazie a Candreva che in 6 minuti fa doppietta (il secondo gol forse autogol di Di Marco). Nel finale però è 2-2 grazie al tiro a giro di Veloso.

Il tabellino della partita

VERONA (3-4-2-1) : Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla (84′ Empereur); Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco (66′ Adjapong); Pessina, Lazovic (84′ Verre); Stepinski (54′ Di Carmine).

: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla (84′ Empereur); Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco (66′ Adjapong); Pessina, Lazovic (84′ Verre); Stepinski (54′ Di Carmine). INTER (3-5-2) : Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic (70′ Vecino), Young, Borja Valero (88′ Eriksen); Sanchez, Lukaku (76′ Lautaro Martinez).

Gol: 2′ Lazovic (V), 49′ Candreva (I), 55′ Candreva (I), 86′ Veloso (V)

Ammoniti: Di Marco (V), Gunter (V), Amrabat (V), Borja Valero (I), Young (I).