Sassuolo-Bologna, furia Mihajlovic: “Mi sono rotto le p***a. Quel piccoletto..”

Il tecnico del Bologna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo: il serbo non ha avuto freni nel suo intervento…

Mihajlovic arrabbiato con non mai a Sky

Sconfitta amara per il Bologna, ma il tecnico appare davvero nervoso oltremodo. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle sue parole: “Parlo io, niente domande. Abbiamo perso meritatamente, hanno giocato meglio di noi. Sono stato espulso giustamente, perché ho mandato l’arbitro a quel paese. Mi sono rotto le palle che siamo la squadra più ammonita. Sembra che siamo 11 killer in campo, invece ci sono dei 2000. Evidentemente è più facile espellere e prendersela con dei ragazzini che con giocatori più grandi. Poi un’altra cosa: ho sentito la trasmissione a Sky domenica scorsa, con quel piccoletto a condurre…il compagno della Parodi…sembra che lavoriate su Inter Channel, nessuno ha fatto i complimenti al Bologna, questo non è giornalismo. Ho finito, vado via“.