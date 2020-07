Roma-Parma, Fonseca: “Bella vittoria ma ora continuiamo o non serve a nulla”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara dell’Olimpioco contro il Parma di Roberto D’Aversa.

Roma-Parma, Fonseca

Il tecnico giallorosso ha guardato con fiducia al futuro e con felicità della vittoria, mettendo i puntini sulle cose che anche questa sera non sono andate come voleva.

“Era importante vincere ma farlo bene. Abbiamo fatto una buona partita, i ragazzi hanno risposto in maniera positiva a questo momento. Sono soddisfatto per la vittoria ma non sono soddisfatto per il risultato. Avremmo potuto fare altri 3 o 4 facili e invece rischiamo troppo“.

Più equilibrio in difesa? “Abbiamo creato molte situazioni e la squadra ha risposto bene. Difensivamente non abbiamo lasciato troppo al Parma, creandone noi di pericolose“.

Veretout e Diawara? “Jordan ha avuto maggior libertà di attaccare e ha fatto molto bene. E’ in un gran momento. Diawara ha fatto un’ottima partita, il gioco del Parma è complicato da tenere e sono felice di come ha giocato Diawara“.

La felicità di Fonseca

Le ambizioni aumentano? “Oggi tutti hanno dimostrato grande senso di ambizione ma era solo una partita. E’ importante che tutti mantegano questo atteggiamento, anche per le prossime partite altrimenti questa gara verrebbe annullata“.

Oggi più cambi, cosa dobbiamo aspettarci? “Non vorrei cambiare molto. Abbiamo un paio di calciatori out per la prossima partita e quindi dovrò cambiare per forza. Ma di certo vado a casa più tranquillo“.

