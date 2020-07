Oroscopo di domani 10 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata energica, ti servirà una botta di energia in questo fine settimana. Arriverà grazie a Marte che, assieme alla Luna, entrerà nel tuo segno. A giovarne sono i sentimenti. Alcune relazioni complicate potrebbero risolversi di colpo.

Toro. Giove e Saturno saranno con te, questo ti permetterà di sbrogliare alcune situazioni complesse legate al tuo lavoro. Per qualcuno, qualcosa è già cambiata, per altri, invece, i progetti sono in fase di sviluppo. Saranno però, per tutti, dei giorni di forza e grinta.

Gemelli. Giornata faticosa, ma non hai bisogno solo di riposo. Ciò che ti manca, in questo periodo, è una persona che sappia amarti e darti forza. Per le coppie in difficoltà, il consiglio è quello di tornare a lasciarsi andare con la propria amata. Per i single, cominciare a lasciarsi andare ai rapporti con la persona che interessa.

Cancro. Avrai faccende da risolvere in queste 48 ore, prima di domenica. Due giornate energiche tra venerdì e sabato, saranno momenti complessi. Non mandare tutto all’aria, è solo un momento. Già da domenica vedrai i risultati ottenuti e ti sentirai più “leggero”.

Leone. Hai bisogno di riposare e di trovare la spensieratezza che ormai ti manca da un po’. Difficilmente riesci a svagarti, perché sei troppo preso dal lavoro. Questo influirà molto nel tuo rapporto di coppia, che sta vivendo una crisi da ormai un bel po’ di tempo.

Vergine. Se fino ad ora hai evitato le discussioni, hai fatto la miglior cosa, perché questo rappresentava il momento peggiore per alimentare le tensioni. Ora però è giunto il momento di prendere le situazioni di petto e risolvere ogni tipo di contrasto in amore. Ma occhio: la Luna è in opposizione al tuo segno, questo potrebbe crearti dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox 10 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Avresti bisogno di staccare dal lavoro, è un periodo in cui avverti molta pressione. Per chi ha appena intrapreso un nuovo percorso, sarà ancora peggio. Il week-end potrebbe servirti per liberare un po’ la mente. Pensi troppo ai tuoi errori e non alle cose che hai fatto bene fino ad ora.

Scorpione. Luna favorevole, che ti consentirà di venire fuori dopo un periodo buio. Note positive si registreranno anche per quel che concerne l’amore e i rapporti con i tuoi cari. Ben presto la tua vita, però, si stravolgerà. I tuoi progetti cominceranno a prendere forma.

Sagittario. Giornata stressante, solo tra sabato e domenica troverai serenità grazie al riposo. Alcune questioni legate al lavoro finisci col trascinartele più del previsto nel tuo quotidiano privato. Alcune confusioni, anche sentimentali, potrebbero mandarti in tilt.

Capricorno. Bisogna mettersi in regola in queste 24 ore, cominciare ad essere produttivi. Fino a lunedì le tue giornate saranno impegnative, ma tieni duro. Questo 2020, nonostante la prima pessima frazione, vivrà di note positive.

Acquario. Sei distratto, tutto dipende dalla tua forma fisica. Il caldo comincia a farsi sentire, ma non è solo quello. Sei poco lucido quando cominci ad avvertire la stanchezza e questo dipende dalla tua poca attività sportiva. Bisogna mettersi in carreggiata, altrimenti continuerà questo periodo negativo.

Pesci. Giornata di recupero, riuscirai a trovare maggiore serenità in amore. La Luna è nel tuo segno, sul lavoro dovrai ben presto scegliere davanti ad un bivio. Prendi il tempo che ti serve e rifletti, sarà una scelta importante.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Leone: La situazione vissuta in stagione si è finalmente messa da parte. Gattuso ha ridato smalto alla squadra, che ora continua il suo percorso di avvicinamento alla Champions League. Sì, perché sarà difficile raggiungerla in classifica, ma non tocca dimenticare la sfida di ritorno contro il Barcellona: ad agosto, mese del segno del Leone, sarà una delle sfide più importanti dell’intera storia del club azzurro.