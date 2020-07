Inter, Marotta: “Basta fake news, Lautaro capitolo chiuso. Delusi da Eriksen”

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, è intervenuto a Sky nel pre partita contro l’Hellas Verona.

Hellas Verona-Inter, le parole di Marotta

Queste le parole di Marotta a Sky Sport: “Rimpianto tanto per le sconfitte incassate e per come Lazio e Juventus poi hanno perso punti. Noi ci proveremo sempre fino a fine stagione. Turnover fisiologico, tanti impegni ravvicinati. E’ l’allenatore che valuta giorno dopo giorno la migliore formazione da mettere in campo. Abbiamo cinque sostituzioni. Lautaro Martinez? Abbiamo parlato fin troppo, noi siamo concentrati sulla partita di oggi. Delusi da Eriksen? Le aspettative erano molte, ma quando uno arriva da fuori non è facile. Restano alte le aspettative e Conte sta facendo con lui un gran lavoro. Il cambio modulo non significa nulla per i calciatori. Io via dall’Inter? Sono fake news, sto bene a Milano e in un grande club che ha obiettivi, mi ha stimolato molto questa società. Voglio dare la mia collaborazione per ottenere grandi risultati. Ci vuole calma e stabilità. Dobbiamo restare tranquilli. Kumbulla è un calciatore forte e giovane, tanti club sono su di lui. Dispiace che non giochi per la Nazionale italiana. Cerchiamo i campioni, ma prima devono arrivare i risultati. L’obiettivo è la mentalità vincente. Vogliamo talenti e campioni”.

