Hellas Verona-Inter, le formazioni ufficiali. Si chiude la 31a giornata di Serie A con il posticipo serale Hellas Verona-Inter, arrivano le scelte di Juric e Conte. Partita importante per entrambe le squadre che rincorrono i propri obiettivi. All’andata riuscì a portare i 3 punti a casa la squadra nerazzurra allenata da Conte con un bel 2-1 a San Siro. A sorpresa Lautaro Martinez finisce in panchina, al suo posto c’è Alexis Sanchez. Panchina anche per l’ultimo arrivato dal mercato di gennaio Eriksen. Ancora confermato Gagliardini dopo i continui errori in zona gol.

Hellas Verona-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Juric e Conte

Hellas Verona-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Juric e Conte.