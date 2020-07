Calciomercato Roma, Zaniolo dice addio? Due big pronte all’assalto

Il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo ha riacceso le voci di calciomercato che potrebbe portarlo via dalla Roma già nella prossima stagione. Il giovanissimo trequartista di Fonseca ha da sempre stuzzicato le idee delle big che ora potrebbero andare all’assalto.

Calciomercato Roma, ci sono Inter e Juventus su Zaniolo

I pericoli del calciomercato, per la Roma, potrebbero arrivare da ogni zona d’Europa. Le big hanno tutte sul taccuino il nome di Nicolò Zaniolo che, però, potrebbe continuare il suo percorso di crescita in Italia. Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera, l’Inter ha il rimpianto di aver lasciato partire un simile talento nell’affare Nainggolan e starebbe pensando all’idea di riportarlo a Milano. All’Inter, nell’accordo con la Roma, spetterebbe il 20% di una futura rivendita, con il club di Suning che beneficerebbe quindi di un importante sconto in caso di ritorno alla Pinetina.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Zaniolo-Juve, occhio all’affare

Ma il talentuoso centrocampista classe ’99 è anche nel mirino della Juventus che vorrebbe costruire il futuro anche con i giovanissimi italiani. Fuori dall’Italia, però, Zaniolo piace anche al Real Madrid che avrebbe già tentato i primi contatti con la Roma per anticipare la concorrenza. Al momento i giallorossi hanno risposto con un ‘no’ secco ai primi assalti ma ben presto le trattative per la rivelazione di questa stagione potrebbero entrare nel vivo.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Inter-Milan, derby per Tonali: le ultime

Mercato Juventus, assalto allo scontento del Napoli: i dettagli