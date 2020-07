Calciomercato Serie A, ritorno di Pato: un club pronto a riportare il papero in Italia

Calciomercato Serie A, Pato ritorna grazie al Benevento: Vigorito sogna il colpo in grande

E’ stata una mancata giovane promessa del campionato di Serie A e parliamo dell’ex Milan, Alexandre Pato. Il papero ha fatto impazzire non solo i tifosi del club rossonero, ma anche tutti gli amanti del calcio, per le sue incredibili qualità tecniche, quando da giovanissimo arrivò al Milan. Una carriera purtroppo caratterizzata da infortuni, diversi, che hanno interrotto il suo percorso di crescere. Ma c’è un club che potrebbe ridargli smalto, nuovamente in Italia, ed è il Benevento. Il club di Vigorito è pronto a sognare in grande.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, arriva l’assalto dalla Premier League: le ultime

Benevento, colpo Pato: il calciomercato lo infiamma Vigorito, ambizioni enormi per il club campano

Stando a quel che rivelano i colleghi di Seriebnews.com, non ci sono finiti solo Younes e Llorente tra gli obiettivi del Benevento, oltre ai grandi nomi che sono sempre accostati al club campano, spunta fuori anche la suggestione Pato. L’idea è concreta, perché dal San Paolo potrebbe nuovamente approdare in Serie A. Si rimetterebbe così in gioco in Italia, con l’ingaggio di due milioni su cui non avrebbe alcun problema il patron delle streghe. Il problema è legato però alla clausola rescissoria perché il San Paolo non ha intenzione di calare quella che è la richiesta economica: servono 25 milioni per riportare il papero in Italia.