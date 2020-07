Calciomercato Napoli, Osimhen e il retroscena sulla Juventus

Calciomercato Napoli, Osimhen e la Juventus: la beffa dei bianconeri sugli azzurri

Il primo colpo per il calciomercato del Napoli sarà Victor Osimhen. E’ lui il talento individuato da Cristiano Giuntoli per sostituire Arkadiusz Milik, sempre più lontano dal progetto partenopeo. Nella serata di ieri Gennaro Gattuso, tecnico proprio del club azzurro, ha parlato proprio dell’attaccante polacco e le sue parole sanno di addio. Ha parlato anche di Victor Osimhen, elogiando le qualità dell’attaccante nigeriano. E’ proprio lo stesso giocatore che però, ai microfoni di The Out Of Home, ha rivelato del club rivale agli azzurri, che avrebbe fatto un tentativo per portarlo in Italia.



LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea Marcelo: conferme dalla Spagna

Napoli, senti Osimhen: “Voglio vincere tutto”

Sono i colleghi di Calciomercato.it a riportare le parole di Victor Osimhen, promesso sposo del Napoli. La Juventus, come rivelato dallo stesso nigeriano, avrebbe mosso dei passi importanti, mai concretizzati, per ottenere il cartellino del giocatore. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Al Mondiale Under 17 sono riuscito a venire fuori con le mie qualità e questo creò forte interesse in Europa. Su di me c’erano Arsenal e Barcellona, ma in Italia anche la Juventus. Io avevo bisogno di crescere e pensai che Wolfsburg fosse la destinazione giusta per me. Andò male perché mi infortunai subito, ora le cose sono cambiate”.

Le ambizioni del ragazzo, sono altissime: “Vendevo l’acqua da ragazzino, ora vedo che i club migliori al mondo sono interessati a me. Il mio sogno è vincere la Champions League e con la Nigeria. Forse sogno troppo, ma continuerò sempre a farlo”.