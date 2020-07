Mercato Napoli, sirene inglesi per un difensore partenopeo

Il futuro presidente di una nota squadra della Premier è pronto a fare follie per il difensore. L’offerta potrebbe convincere De Laurentiis.

Il Newcastle non bada a spese: 100 milioni per Koulibaly

Il Newcastle fa sul serio e intende essere la prossima protagonista sul mercato nella prossima stagione. Il futuro proprietario del club, lo sceicco Mohammed bin Salman, non intende farsi problemi di natura economica ed è pronto ad accontentare la richiesta di Aurelio De Laurentiis per Kalidou Koulibaly: 100 milioni per il roccioso centrale senegalese. Il numero 26 azzurro diventerebbe il perno centrale della nuova difesa dei ‘Magpies‘.

Secondo il quotidiano francese ‘Footmercato‘ la dirigenza inglese avrebbe già proposto l’offerta al giocatore. Anche se c’è da ricordare che i sauditi non hanno ancora rilevato la società, ma su questo siamo ai dettagli.

Chi al posto di K2? Un nome già c’è…

Chi potrà prendere il posto di Koulibaly? Di sicuro avrà un compito pesante visto che prenderà il posto di uno dei difensori più forti al mondo. Il nome di Gabriel del Lilla è quello più accostato agli azzurri. C’è addirittura chi dice che il brasiliano abbia già accettato la destinazione e che aspetta solamente di essere acquistato. In ottica cessione da segnalare l’interesse di un’altra squadra di Premier, stavolta per Arkadiusdz Milik: si tratta del Tottenham di Mourinho che ha chiesto informazioni sul giocatore, in scadenza il prossimo anno.