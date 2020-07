Carlo Ancelotti, ai tempi del Napoli, ha voluto a tutti i costi il giocatore, ma non se ne fece più nulla. Sogna di averlo all’Everton.

Ancelotti dichiara: “James Rodriguez? Magari…“

Nel luglio 2019, quando era ancora allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti nella sua lista dei desideri aveva un solo nome: quello di James Rodriguez. Di proprietà del Real Madrid, il trequartista colombiano, è sempre stato un obiettivo dichiarato del tecnico di Reggio Emilia. Da qualche mese allena in Premier League, all’Everton, ma non ha mai smesso di inseguire il calciatore. Anche se in conferenza stampa l’ex Milan ha dichiarato: “Devo essere sincero: James Rodriguez è un calciatore che mi piace davvero tanto.

Quando ho lasciato i ‘blancos’ l’ho voluto con me al Bayern Monaco. Ho cercato di portarlo anche al Napoli, ma non è stato possibile. Ora si parla di un suo accostamento alla mia nuova squadra. Non vi nascondo che l’idea mi stuzzica parecchio, ma sono convinto che resterà in Spagna anche nella prossima stagione“.

Moise Kean pronto al ritorno in Italia. Ci pensa anche il Napoli

Non è stata una grande stagione per Moise Kean, attualmente all’Everton di Ancelotti. L’ex Juventus, infatti, non è riuscito ad imporsi in Inghilterra e sta valutando di ritornare in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli. Cristiano Giuntoli lo osserva con molta attenzione.