Calciomercato Napoli, una squadra di Premier punta su un azzurro

Il Napoli lo ha acquistato la scorsa stagione ed è subito pronto a fare le valigie. Su di lui ci sono due squadre della Premier League.

Lozano è pronto a dire addio. Su di lui il Liverpool

Tra Hirving Lozano ed il Napoli non è mai scoppiato l’amore. Prelevato dal PSV Eindhoven la scorsa stagione per 40 milioni (lo ha voluto Carlo Ancelotti), il calciatore messicano non ha del tutto convinto la dirigenza azzurra che sta valutando una sua cessione nella prossima sessione di mercato. Anche se ieri sera ha timbrato il cartellino nella vittoria contro il Genoa in trasferta, regalando i 3 punti alla squadra di mister Gennaro Gattuso. Gli estimatori per il messicano di certo non mancano. La sua prossima destinazione potrebbe essere l’Inghilterra.

Infatti in Premier League ci sono due squadre che hanno messo gli occhi sull’ex Pachuca. L’Everton, proprio guidato dal tecnico di Reggio Emilia, e nientedimeno che il Liverpool di Jurgen Klopp che ha chiesto alla dirigenza l’acquisto del ‘Chucky‘.

L’offerta dei ‘reds‘ per il messicano

La squadra inglese non ha nessuna intenzione di spendere la stessa cifra che il Napoli ha usato per acquistarlo dagli olandesi. Il Liverpool offre più della metà: 25 milioni di euro per il costo del suo cartellino. Ma il presidente Aurelio De Laurentiis non potrà mai cedere il giocatore a quella cifra. Seguiranno aggiornamenti.