Calciomercato Milan, futuro deciso: il centravanti resta in rossonero

Calciomercato Milan, attaccante ancora in rossonero: decisione in arrivo

Il calciomercato del Milan gira attorno agli attaccanti, con la situazione che riguarda i perni migliori del reparto offensivo del club rossonero. Parliamo non di Zlatan Ibrahimovic, ma di Ante Rebic. La situazione dello svedese è ingarbugliata, perché non è ancora chiaro quale sarà la sua intenzione, se resterà o meno da calciatore o addirittura da allenatore, ma quella dell’attaccante croato va invece verso un’unica direzione. Ha voglia di restare al Milan, così come il club rossonero ha voglia di anticipare il riscatto. Sì, perché da quanto c’è Stefano Pioli, l’attaccante croato si è preso in mano il club di Milano ed è pronto ad unirsi a titolo definitivo in rossonero.

Milan, riscatto Rebic: cifre e dettagli dell’operazione con l’Eintracht

Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, sia Ante Rebic che Andrè Silva, sembrano aver convinto con Milan ed Eintracht Francoforte. Entrambi i club sarebbero pronti ad anticipare i tempi, che riguardano il riscatto dei calciatori ai rispettivi club. Ci sarebbe un accordo di massima sulla base di 25 milioni di euro, che il Milan andrà a versare nelle casse del club tedesco. Ci sono dei conguagli che andrebbero inoltre alla Fiorentina, per accordi fissati in precedenza e al momento della sua cessione nel 2016. La sensazione è che Rebic resterà al Milan, questa volta a titolo definitivo.