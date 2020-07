Calciomercato Milan, è sfida all’Inter per il campione

Il nuovo corso di Rangnick prende forma in casa rossonera e parte anche la sfida all’Inter per il gioiellino della Nazionale di Mancini.

Il Milan torna all’assalto per Tonali

Dopo l’inserimento di metà aprile, il Diavolo è tornato a tentare Sandro Tonali. All’epoca fu Paolo Maldini in persona a muoversi e ogg Gazidis potrebbe raccogliere i frutti di quella mossa. Il ragazzo ha già un accordo con l’Inter ed il suo angelo custode Beppe Bozzo ha già un accordo di massima con Marotta. Conte lo ha già contattato più volte, e gli ha strappato anche una mezza promessa. Ma il tempo passa e Cellino spera di monetizzare: così, i rossoneri potrebbero inserirsi nei meandri di questa trattativa. Le Rondini sperano in un’asta che possa finalmente portare la valutazione del centrocampista ai famosi 50 milioni richiesti dal presidente. Al momento invece, non sono arrivate offerte superiori ai 35 milioni di euro, per di più con pagamento dilazionato.

L’Inter resta in vantaggio

Sia chiaro, al momento non si può parlare di sorpasso. Sarebbe più corretto invece inquadrare l’inserimento del Milan come un disturbo abbastanza fastidioso da poter cambiare il corso degli eventi. La differenza è sottile, ma sta ad indicare un vantaggio ancora sostanziale dei nerazzurri. Sullo sfondo resta la Juventus, ma appare complicato che, dopo i colpi Arthur e Kulusevski, i bianconeri puntino forte anche su Tonali.