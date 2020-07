Calciomercato Milan: colpo dalla Francia, presentata l’offerta

Il Milan si prepara ad affrontare la prossima stagione con un nuovo e importante progetto. Ralf Rangnick sarà presto il nuovo allenatore del Milan e i rossoneri stanno già lavorando per mettere su una squadra che possa nel futuro diventare molto competitiva. Si guarda all’estero, con il club che ha messo nel mirino un giovane difensore che gioca in Ligue 1. Si tratta di Wesley Fofana del Saint Etienne.

Milan, il colpo in difesa arriva dalla Francia: è Fofana

Su Fofana c’è il forte interesse del è un obiettivo del Milan. Pare che i rossoneri avrebbero già presentato un’offerta per acquistare il giovanissimo difensore classe 2000 del Saint-Etienne. Il Milan lavora per rinforzare con più colpi il reparto difensivo, due o tre calciatori in rosa potrebbero salutare ed essere ceduti a fine stagione. A confermare il possibile trasferimento in Serie A sono i colleghi francesi, con il calciatore che sarebbe pronto ad accettare.

Wesley Fofana al Milan, l’offerta c’è

Secondo come riportato da Le10Sport.com, sarebbe stata già presentata l’offerta al club francese. Non è chiaro il club che si sarebbe fatto avanti per Fofana, ma con molte probabilità si tratta del Milan. Trattativa quindi iniziata, anche se l’allenatore del Saint Etienne spinge per la permanenza del calciatore, considerato uno dei migliori talenti nel suo ruolo.