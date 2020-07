Calciomercato Milan, colpo dal Verona in arrivo

Milan, Rangnick guarda anche in Italia, piace un calciatore dell’Hellas Verona.

Calciomercato Milan, c’è Pessina nel futuro

Il club rossoneri potrebbe riportare a Milano Pessina. Il centrocampista, infatti, si appresterebbe a diventare un obiettivo del Milan. Rangnick è al lavoro per costruire il suo nuovo Milan e lo ha seguito anche questa sera per capire se il calciatore può far parte del suo progetto.

Come riportato da Sky Sport, questa sera Ralf Rangnick ha visto con attenzione Hellas Verona-Inter per seguire la partita dell’ex Atalanta.

Matteo Pessina, in questa stagione, è stata una delle sorprese più interessanti del campionato dei ragazzi di Ivan Juric.

Milan, che rimpianto per Pessina

I rossoneri, che lo hanno venduto nel 2017 all’Atalanta nell’ambito dell’affare Conti, hanno conservato una percentuale sulla futura rivendita del 50%. Questo significa che il cartellino al club di via Aldo Rossi costerebbe ai rossoneri esattamente la metà del valore di mercato.

Per questa ragione i rossoneri potrebbero anche decidere di ricomprarlo. Rangnick deve capire se Pessina può essere il nome giusto per la causa del Diavolo del futuro. A partire da questa sera, in Verona-Inter, il calciatore è seguito con attenzione anche dal nuovo manager del club che spera di portare a Milano anche una punta. Il suo nome, oltre che ai rossoneri, piace anche a diversi altre big di Serie A.