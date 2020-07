Calciomercato Milan, c’è l’annuncio del Real per Jovic: è rottura

Milan, Jovic si avvicina?

Il Milan sorride, Luka Jovic può arrivare. Come riportato nell’edizione odierna di Marca la stella serba sembra oramai sul mercato.

“Jovic in vendita”, dopo appena un anno dall’arrivo dell’attaccante serbo al Real Madrid, i blancos sembrerebbero voler cedere ad ogni costo il calciatore. Il club spagnolo sembra pronto a metterlo sul mercato cercando di recuperare al meglio i 60 milioni spesi un anno fa.

Luka Jovic, coinvolto in un sospetto contagio di covid-19, non ha aiutato la dirigenza madrilena in questi mesi. In poco tempo è subito diventato a Madrid la riserva di Karim Benzema senza riuscire a scalzarlo.

Ma non solo, il calciatore non si è integrato con i compagni. Il Real ora, come si legge sul quotidiano spagnolo, sembrerebbe pronto ad ascoltare ogni offerta che verrà per il calciatore.

Milan, le parole di Zidane su Jovic

A proposito di questo il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato della situazione del calciatore oggi in conferenza stampa prima della gara con l’Alaves:

“Non vogliamo rischiare e quindi non sarà con noi, anche se spero che torni presto. Non è felice per quanto è accaduto e per l’infortunio. Io dico che a mio parare è un calciatore forte, un attaccante che segna anche se non ha giocato molto. Io conto ancora su di lui perchè lo reputo un ottimo calciatore”.