Calciomercato Milan, affare fatto: visite mediche e firma

Calciomercato Milan, colpo per il futuro: visite mediche in giornata e firma per il giovane calciatore

Il calciomercato del Milan per il futuro è partito dal colpo Kalulu, giovane calciatore prelevato dal Lione, ma non si ferma qui. Infatti, stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, arriva un altro affare in casa rossonera. Parliamo di Lukas Bjorklund, giovanissimo calciatore per il domani del club rossonero. Il classe ’04 arriva dal Malmo, squadra in cui è cresciuto anche il talento di casa Milan, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sarebbe arrivato in città nel corso di questa mattina per sostenere le visite mediche e per confermare, nero su bianco, il suo passaggio al Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, patto Conte-Marotta: lo soffiano alla Juventus

Milan, Bjorklund arriva in Italia: il giovane talento del Malmo passa al club rossonero, si attende firma e annucio