Calciomercato Lazio, per il centrocampo occhi su un neroazzurro

Il giocatore è in uscita e non rientra nei piani del suo allenatore. Potrebbe continuare a giocare in Serie A, la Lazio è interessata.

Lazio, Vecino è più che un’idea

Probabilmente questo sarà l’ultimo anno con la casacca neroazzurra per Matias Vecino. Il tecnico, Antonio Conte, non lo ha mai considerato più di tanto in questo campionato e il suo addio a fine stagione è molto probabile. Per il suo cartellino Beppe Marotta chiede almeno 20 milioni, quasi la stessa cifra data alla Fiorentina per aggiudicarsi l’uruguagio nel 2017. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Infatti la Lazio vorrebbe acquistare le sue prestazioni: l’unica cosa che frena al momento sono la richiesta del club di Zhang (si spera in uno sconto) e l’alto ingaggio del nazionale della ‘Celeste‘ (intorno ai 2,5 milioni di euro l’anno).

In quel ruolo però Igli Tare ha già bloccato a gennaio Gonzalo Escalante, preso dall’Eibar a parametro zero (resterà in Spagna fino alla fine della stagione).

Anche in Premier League ci sono ammiratori per Vecino

Che non faccia più parte del progetto tecnico del suo allenatore è ormai cosa risaputa. Ma gli ammiratori per il ventottenne di Canelones di certo non mancano. L’Everton di Carlo Ancelotti e il Tottenham di Josè Mourinho hanno chiesto ulteriori informazioni sul calciatore. L’idea di trasferirsi in Inghilterra è considerata, dallo stesso calciatore, un ‘Piano B‘.