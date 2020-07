Calciomercato Juventus, Sarri a rischio esonero: ecco perché

Calciomercato Juventus, delusione Sarri: il tecnico rischia l’esonero

L’ex tecnico di Chelsea e Napoli, Maurizio Sarri, non avrebbe convinto la Juventus. E’ questa l’analisi snocciolata dai colleghi del Corriere della Sera, con al centro delle discussioni proprio l’allenatore di Figline. Potrebbe essere il suo primo ed unico anno in bianconero dell’uomo toscano, perché ci sarebbero degli obiettivi non seguiti dallo stesso allenatore. In quest’anno complesso, in cui è venuta fuori la questione legata al Coronavirus, Sarri ha visto sfumare non uno, ma ben due titoli seguiti dalla Juventus. Andrea Agnelli non avrebbe digerito la sconfitta, prima con la Lazio in Supercoppa e poi con il Napoli in Coppa Italia.

Juventus, lo scudetto potrebbe non bastare ad Agnelli: si valuta la posizione di Maurizio Sarri

Come riportato dal quotidiano, sarebbero giunte fuori polemiche dopo la sconfitta contro il Milan. La situazione di classifica non preoccupa l’ambiente juventino, perché tutto sommato la distanza dalla seconda della classe resta comunque ampia. Il problema è legata dalla delusione ricevuta per i trofei non raggiunti ed un gioco mostrato solo a tratti. L’obiettivo primario resta quello della Champions League ma ecco, il “solo” scudetto potrebbe non bastare ad Agnelli, che andrebbe a virare su altre soluzioni se dovesse non essere raggiunto il titolo europeo. La sensazione, appunto, è che il futuro di Maurizio Sarri potrebbe decidersi non appena la Juventus scenderà in campo contro il Lione.

