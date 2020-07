Ha finalmente ritrovato la serenità nel club in cui gioca ed intende rinnovare il suo contratto in scadenza l’anno prossimo. Addio Juventus?

Paul Pogba conferma: “Sono contento qui al Manchester United“

Il suo ritorno in Italia (proprio con la maglia della Juventus) ha infiammato non poco il calciomercato, ma a spegnere l’entusiasmo ci ha pensato proprio lui. Stiamo parlando di Paul Pogba, ex bianconero, che non intende lasciare la Premier League. In un’intervista rilasciata al ‘Daily Mail‘ il nazionale francese ha dichiarato: “Sono contento di essere tornato a giocare a calcio. Ritornare a fare ciò che amo mi è mancato moltissimo. Rispetto ad alcuni mesi fa ora giochiamo più da squadra: difendiamo ed attacchiamo tutti quanti insieme.

La squadra è migliorata tantissimo dal punto di vista tattico. I giocatori che subentrano dalla panchina hanno tanta qualità e aiutano la squadra. Quando entrano in azione Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial e Mason Greenwwod io mi diverto. Quando li vedo segnare spendo il mio tempo ad applaudirli“.

Il calciatore intende rinnovare il suo contratto, niente Juventus

Secondo alcune voci che provengono dall’Inghilterra, Pogba vuole a tutti i costi rinnovare il suo contratto con i ‘red devils‘ che scade nel 2021. La Juventus ci aveva fatto più di un pensiero (come anche l’Inter), ma per il momento il suo ritorno in Serie A resterà un sogno per migliaia di tifosi.