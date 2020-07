Il calciomercato della Juventus potrebbe intrecciarsi fortemente con quello del Napoli: piace uno scontento che sta trovando poco spazio con Gennaro Gattuso.

Calciomercato Juventus, Allan nel mirino

Dopo aver chiuso il colpo Arthur dal Barcellona in cambio di Miralem Pjanic, la Juventus si appresta a preparare il prossimo acquisto a centrocampo. Il sogno era e resta quello di riportare Paul Pogba all’Allianz Stadium ma l’affare sembra estremamente complicato per le richieste altissime del Manchester United e per il periodo, economicamente poco felice per i club. Allora la dirigenza bianconera pensa di guardare in Serie A e cercare un colpo meno esoso: per questo si guarda in casa Napoli dove c’è uno dei pallini di Maurizio Sarri: Allan Marques.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Allan-Juve, nessuna contropartita per il Napoli

Il centrocampista brasiliano ex Udinese gioca poco con Gattuso, non ha mai avuto un ottimo rapporto con il tecnico ed è scivolato sempre più nelle gerarchie. Ieri, contro il Genoa, ha giocato solo gli ultimi 5 minuti e la sua partenza sembra ormai questione di tempo. Dopo il mancato trasferimento al PSG dello scorso gennaio, non ha più mostrato lo stesso spirito in campo. Stando a quanto riporta 7 Gold, la dirigenza bianconera starebbe seriamente pensando al suo ingaggio. Il Napoli non sarebbe disposto a fare sconti per Allan, valutando il giocatore 45-50 milioni di euro. E De Laurentiis, così come già mostrato ai bianconeri per Milik, non accetta contropartite. L’affare, dunque, resta complicato per i bianconeri che, però, ci proveranno.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Inter-Milan, derby per Tonali: le ultime