Calciomercato Juve, un altro calciatore pronto alla cessione: la conferma

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, potrebbe già dire addio a fine stagione. Il centrocampista francese non si è ambientato al meglio in Serie A con la maglia bianconera e molti club sono sulle sue tracce. Il calciatore è arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo aver lasciato il PSG a scadenza di contratto. Intanto su di lui c’è un club inglese fortemente interessato

Juventus, Rabiot può già partire

Ieri, contro il Milan, il primo gol con la maglia della Juventus per Rabiot. Un eurogol per il centrocampista francese che ha dribblato più avversari per poi calciare di sinistro sotto la traversa da fuori area e battere Donnarumma. Il calciatore però potrebbe dire addio alla Juve per far si che il club riesca a sfruttare una plusvalenza importante con lui. Per Sarri e la società non è considerato incedibile e l’Everton di Carlo Ancelotti fa sul serio.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juve, eurogol di Rabiot

Juventus, Ancelotti chiama Rabiot all’Everton

Il tecnico italiano, già ai tempi del Napoli, aveva palesato apprezzamenti per il centrocampista francese. Ad oggi non c’è nessuna trattativa, ma nelle ultime ore Ancelotti ha confermato l’interesse per i grandi calciatori come Thiago Silva e Rabiot. Entrambi potrebbero approdare in Premier League sotto la gestione di Ancelotti che vuole fare grande l’Everton. Il club è in lotta per la zona Europa League.