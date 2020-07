Il calciomercato dell’Inter sta entrando sempre più nel vivo. I nerazzurri vogliono migliorare il centrocampo e stanno cercando il super colpo da regalare ad Antonio Conte.

Calciomercato Inter, si punta Pogba

Il pallino del mercato nerazzurro si chiama Sandro Tonali. L’Inter ha il completo gradimento del calciatore ma al momento non ci sono accordi tra la squadra milanese e quella di Cellino. Come se non bastasse, nella possibile trattativa si è inserito anche il Milan che intende regalare a Ralf Rangnick il colpaccio dell’estate. L’Inter, intanto, punta anche altri obiettivi e va sul pesante: Antonio Conte ha chiesto a Marotta di tentare di arrivare a Paul Pogba.

Il francese arrivò in Serie A alla Juventus proprio convinto dalla coppia oggi all’Inter e non è da escludere possa farsi convincere nuovamente da un loro progetto.

Pogba apre al rinnovo con il Manchester United

Stando a quanto riferisce il Daily Mail, intanto, Paul Pogba avrebbe cambiato idea e sarebbe disposto ad aprire al rinnovo del contratto con i Red Devils, in scadenza nel giugno 2021. Lo United a fine stagione potrebbe quindi iniziare le trattative per il prolungamento, con il nazionale transalpino che attualmente percepisce uno stipendio da quasi 20 milioni di euro, bonus compresi.

