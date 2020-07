Inter e Milan non è sempre e solo una sfida di campo, anzi: spesso il derby si sposta anche sul calciomercato e anche questa estate è destinato ad essere protagonista.

Calciomercato Inter, sfida al Milan per Jovic

Luka Jovic è lo scontento per eccellenza in casa Real Madrid. La Serie A potrebbe essere la sua prossima nuova casa e i club interessati sono molti. Ma a infiammare la possibilità di vederlo nel campionato italiano, ci sono Inter e Milan che sembrano molto interessati all’attaccante croato. Stando a quanto riferisce Marca, l’ex Eintracht Francoforte ha deluso nella sua esperienza a Madrid, sia in campo che fuori. In un primo momento il Real avrebbe pensato ad un’uscita in prestito dell’attaccante, mentre adesso Florentino Perez starebbe cercando acquirenti per l’addio definitivo di Jovic.

Quanto costa Jovic?

La valutazione che il Real Madrid fa di Jovic è di 50-60 milioni di euro e Inter e Milan restano alla finestra per completare il super colpo di mercato. I rossoneri vorrebbero affiancarlo all’ex compagno di reparto, Rebic mentre per Conte sarebbe ideale da subentrato. Entrambe, però, vorrebbero il centravanti solo in prestito per valutarne le caratteristiche prima di affrontare una spesa molto importante.

