Il calciomercato dell’Inter potrebbe vivere settimane molto intense a partire da ora. Dopo l’acquisto definitivo di Achraf Hakimi, Antonio Conte non vuole perdere tempo e chiudere subito gli altri acquisti per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Conte chiede Emerson Palmieri e Giroud

Non basta Hakimi ad appagare la voglia di Antonio Conte di costruire il più in fretta possibile la squadra per il prossimo anno. La stagione 2020/21 inizierà subito dopo la fine di quella attuale e i nerazzurri vorranno essere immediatamente protagonisti assoluti. Per questo Conte ha chiesto a Marotta e Ausilio di volare a Londra e cercare di chiudere due affari con il Chelsea: Emerson Palmieri e Olivier Giroud.

Per il terzino italo-brasiliano la situazione è già molto avanti. L’Inter ha incassato il sì del calciatore e si appresta a chiudere l’affare con il Chelsea sulla base di 25 milioni di euro. Può giocare da esterno alto nel centrocampo a 5 che piace al tecnico ex Juventus, o da terzino in una difesa a 4, per questo si è voluto anticipare la concorrenza e trovare subito l’accordo con Emerson che, tra l’altro, tornerebbe volentieri in Serie A.

Giroud, affare complicato

Per Olivier Giroud, invece, la trattativa potrebbe essere più difficile. Ha da pochissimo rinnovato con il Chelsea e i Blues non intendono perderlo se non per una cifra abbastanza alta, considerando anche l’età del francese. Abramovich chiede 30 milioni di euro, l’Inter vorrebbe offrirne e non superare 20, secondo quanto riferisce Tuttosport. Inoltre, i nerazzurri, vorrebbero provare a portarlo a Milano con la formula del prestito.

