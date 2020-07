Calciomercato Inter: colpo in difesa a sorpresa

Inter, alla fine arriva un colpo dall’Argentina. Come riportato dalla Spagna, i nerazzurri dopo Godin starebbero per portare a Milano un altro centrale a zero.

Inter: c’è Garay a zero

L’Inter di Antonio Conte è alla ricerca di un nuovo centrale di difesa. Dopo il colpo andato male di Diego Godin, che ha ampiamente deluso le attese, ora la società cerca altri rinforzi.

Sfumata l’ipotesi Vertonghen dal Tottenham, i nerazzurri seguono altre piste.

L’uruguaiano, infatti, sbarcato a Milano dopo la lunga esperienza con l’Atletico Madrid, non è riuscito ad adattarsi nel modulo a tre di Antonio Conte perdendo il posto in favore di Bastoni.

Nelle ultime ora sono arrivate dalla Spagna conferme in merito all’interesse per Ezequiel Garay. L’esperto argentino è svincolato dal primo luglio dopo l’avventura con il Valencia e sarebbe già pronto a firmare.

Titolare nella finale mondiale del 2014, il calciatore cerca un ultimo importante contratto. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, i negoziati tra l’Inter e il giocatore sarebbero ben avanzati e l’accordo potrebbe arrivare entro questa settimana.

Inter: Garay dove giocherà?

Come detto in caso di addio a Godin, Marotta cerca rinforzi per la difesa adattabili sugli esterni. Garay sarebbe la soluzione ideale sia per sostituire De Vrij in mezzo, sia per giocare al posto dei due centrali esterni.