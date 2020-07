Calciomercato Inter, ora il presidente mette fretta a Marotta

Entrambe le società vogliono chiudere l’affare: quello che le differenzia è la tempistica. Mentre arrivano pressioni in ottica Milan, Marotta ha tutto l’interesse ad attendere…

Cellino pressa l’Inter per Tonali

“C’è l’accordo col giocatore? Allora pagate il cartellino da 50 milioni e siamo tutti contenti“: un virgolettato forse mai pronunciato, ma che ha il pregio di riassumere in poche parole il pensiero di Massimo Cellino, presidente del Brescia, all’atto di vendere Sandro Tonali. Secondo quanto riferisce Tuttosport, in questo momento le Rondini hanno fretta di chiudere. Si spiegherebbero anche così le voci che ritornano di un interesse del Milan per il tuttocampista. I rossoneri infatti, avendo un budget alquanto limitato per la prossima stagione, non vorranno andare a confrontarsi con l’Inter in un’asta a suon di milioni.

Marotta preferisce aspettare

Più passa il tempo invece, e più Marotta si sente forte. La Serie A sta per terminare, e dopo la sconfitta di ieri sera contro il Torino il Brescia è sempre più in Serie B. A quel punto, nonostante un contratto comunque lungo, fino al 2022, sarà complicato bloccare le giuste aspirazioni di Tonali nell’andare all’Inter. Dunque, con il passare dei giorni, è sempre più probabile che alla fine il cartellino del centrocampista verrà pagato ad una cifra sempre più vicina alla valutazione di 35 milioni dell’Inter, piuttosto che quella di Cellino.