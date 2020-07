Il calciomercato della Fiorentina potrebbe dipendere dallo scossone Franck Ribery: il francese sta vivendo giorni di profonda riflessione dopo il furto in casa.

Calciomercato Fiorentina, Ribery resta

“La prima sensazione quando successe a me era voler andar via, cambiare casa e mettere al sicuro la famiglia. Ma ho parlato con Franck e sono certo non voglia lasciare Firenze e non ha mai pensato di prendersela con i fiorentini“. Con queste parole Sebastian Frey ha rassicurato i tifosi della Fiorentina sul futuro di Franck Ribery in maglia viola dopo il furto in casa subìto pochi giorni fa che ha scosso il francese e tutta la sua famiglia.

Le parole di Ribery

Immediata la risposta dell’attaccante della Fiorentina che, commentando il post, ha confermato le parole dell’ex portiere viola. Subito dopo il furto aveva affermato di non sentirsi al sicuro e di non conoscere il futuro ma, dopo momenti di riflessione ha deciso di restare in viola.

“Fratello mio, grazie mille per queste parole. Tu mi conosci, sai da dove vengo, e che non sono uno di quelli che fanno marcia indietro. Ho detto di sì e quello che dico faccio. Non si può piacere a tutti, ma ho dalla mia parte i veri sostenitori di un club e di in una città che contano su di me, il resto non ha importanza. Ho firmato per la Viola. Viola per sempre!“.

