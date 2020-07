Calciomercato Fiorentina: il talento viola verso la Spagna

Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, torna nel mirino dei grandi club d’Europa. Il calciatore viola può dire addio dopo soltanto una stagione. Sul cileno ci sono diversi club e la Fiorentina in quel reparto ha deciso di investire molto lo scorso gennaio, per questo qualcuno sarà costretto a dire addio.

Fiorentina, Pulgar può dire addio dopo il mercato

Già la scorsa estate, su Pulgar, c’erano molti club interessati, dato che il calciatore, quando ancora era al Bologna, aveva una clausola rescissoria di 11 milioni di euro. Clausola disposta ad essere pagata da diverse squadre, ma poi il calciatore ha fatto la sua scelta definitiva volendo restare ancora in Serie A e per vestire la maglia della Fiorentina che con l’arrivo del patron Rocco Commisso ha messo su un progetto nuovo e interessante. Ora però su Pulgar ritorna il forte interesse del Siviglia che ci prova dopo aver visto diversi acquisti dei viola nel reparto di centrocampo, come Amrabat e Duncan.

Fiorentina, offerta del Siviglia per Pulgar: si tratta

Il posto di Pulgar potrebbe non essere del tutto al sicuro, per questo il calciatore potrebbe accettare la cessione. Forte pressing del Siviglia, con il ds Monchi che vorrebbe portarlo nel campionato spagnolo. Non bastano i 15 milioni proposti, i viola chiedono di più e sono disposti a lasciarlo partire per la giusta offerta.