Calciomercato Cagliari, l’argentino sogna il grande salto in Liga

In questa stagione sta aiutando la squadra, a suon di gol, a salvarsi in campionato. Il suo sogno è quello di giocare nella squadra del suo papà.

Cagliari, senti il ‘Cholito‘: “Mi piacerebbe giocare nell’Atletico Madrid“

Quest’anno ha totalizzato 30 presenze segnando 10 reti. Non male come prima stagione al Cagliari. Giovanni Simeone sta trascinando la sua squadra ad una agognata salvezza. Con Walter Zenga ha ritrovato i giusti stimoli. Il calciatore, in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a ‘ESPN Redes‘ e ha parlato del suo futuro: “Il mio sogno è quello di giocare nell’Atletico Madrid.

Quelli che mi conoscono sanno cosa vuol dire per me, visto che mio padre ci ha giocato e tutt’ora allena lì. A prescindere dal mio papà il mio obiettivo è quello di vestire la maglia dei ‘colchoneros’. E’ da bambino che immagino il mio futuro lì, sperando che un giorno questa opportunità possa realizzarsi“.

Ancora Simeone: “Mi ispiro a Gonzalo Higuain“

“A chi mi ispiro? Sicuramente a Gonzalo Higuain. Il ‘Pipita’ mi piace molto come si muove in campo e in area di rigore è micidiale. Quando gioca la Juventus io osservo sempre i suoi movimenti. Argentina? Darei la mia vita per poter ritornare ad indossare la maglia della nazionale. Ogni volta che scendo in campo è il mio pensiero fisso” conclude Simeone che non intende smettere di segnare fino alla fine del campionato.