Bologna-Sassuolo, De Zerbi: “Pago di tasca mia…”

Il tecnico del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna, arrivata con il punteggio di 2-0.

Le parole di De Zerbi sul premio Europe League

Rispetto al collega Mihajlovic, è certamente più sereno l’allenatore dei neroverdi. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione rispetto alle sue parole: “Premio Europa League? Lo darei io di tasca mia ai giocatori, noi dobbiamo andare avanti, cercare di migliorarci, però venire qui e gicoare con questo piglio, con la voglia di pressarli, son tutte cose che poi te le ritrovi, non si torna più indietro. Sicuramente tenere i centrali, ma anche un blocco con sempre gli stessi aiuta. Chiriches è un valore aggiunto per il livello nostro, Marlon ha prospettive grandissime. Ma anche Ferrari è un titolare, lo dice il campo. Oggi abbiamo fatto una delle più belle partite da quando sono qui. Purtroppo non abbiamo tempo per goderci niente, il prossimo avversario è la Lazio e solo dicendo questo nome ci si rende conto“.